Manchester United Başakşehir maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir zorlu İngiltere deplasmanında 3 puan kovalayacak. Manchester United Başakşehir maçı saat kaçta ne zaman başlayacak sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Zorlu maç öncesi temsilcimiz Başakşehir grupta 3 puanla son sırada yer alıyor.
MANCHESTER UNITED BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Grupta dördüncü maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile aynı puana sahip Paris Saint-Germain'in (PSG) ardından son sırada yer alıyor. Manchester United ve Leipzig ise 6'şar puana sahip.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Medipol Başakşehir, 2-1 kazandı.
Grubun diğer maçında ise PSG ile Leipzig Fransa'da karşı karşıya gelecek.
MAÇLA İLGİLİ DETAYLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.
Teknik direktör Buruk ve Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira, maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Okan Buruk, çok önemli bir takıma karşı önemli bir stadda maça çıkacaklarını kaydederek, "İlk maçı kazanmamız bizi grupta iddialı duruma getirdi. Hem 3'üncülük hem de 2'ncilik için bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk. Bunu düşünerek maça çıkacağız." dedi.
İlk maçtaki yenilgiden sonra Manchester United'ın bu karşılaşmada daha motive olacağını söyleyen Buruk, kendilerinin de aynı motivasyonu sağlamış durumda olduklarını aktardı.
Okan Buruk, zorlu bir fikstürde 2 takımın da zorlu maçlar oynadığını, maça hazır olduklarını ve kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.
Takımların ilk 11'lerde fazla değişikliğe gitmeyeceğini düşündüğünü kaydeden Buruk, ilk maçta 2 takımın da birbirine yakın futbol oynadığını ve bugün birbirini iyi tanıyan takımların karşılaşacağını ifade etti.
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Rafael Pereira ise karşılaşmanın zor geçeceğini, kendisi ve takımı adına en iyi sonucu elde etmek için mücadele edeceklerini söyledi.
Old Trafford Stadı'nda Manchester United gibi güçlü bir ekiple oynayacaklarını kaydeden Pereira, takımın motivasyonunun en üst seviyede olduğunu ve sahada en iyi mücadeleyi vereceklerini belirtti.