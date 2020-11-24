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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 4'üncü maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Teknik direktör Buruk ve Brezilyalı futbolcu Rafael Pereira, maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Okan Buruk, çok önemli bir takıma karşı önemli bir stadda maça çıkacaklarını kaydederek, "İlk maçı kazanmamız bizi grupta iddialı duruma getirdi. Hem 3'üncülük hem de 2'ncilik için bundan sonraki maçlarda da şansımızın olduğunu ortaya koyduk. Bunu düşünerek maça çıkacağız." dedi.

İlk maçtaki yenilgiden sonra Manchester United'ın bu karşılaşmada daha motive olacağını söyleyen Buruk, kendilerinin de aynı motivasyonu sağlamış durumda olduklarını aktardı.