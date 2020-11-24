Şu anda ülkesinin takımlarından Boca Juniors'ta forma giyen Tevez, Copa amerika'nın sona ermesinin ardından futbola veda edeceğini duyurdu.
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Carlos Tevez, aktif futbol kariyeri boyunca toplam 549 müsabakada rol almış ve 221 gol 104 asit üretmişti.
Öte yandan Arjantinli golcü milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.
Tevez, 2017'nin Ocak ayında Boca Juniors'dan 10 milyon dolar bonservis bedeliyle Çin Süper Lig'i takımı Shanghai Shenhua'a transfer oldu.
2 yıllık sözleşmeye imza atarak yıllık 42 milyon dolar kazanan Arjantinli yıldız futbolcu, futbolun 2 elit ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu oldu.