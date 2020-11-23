ARKA ARKAYA POZİSYONLAR



47'de Ekuban müsait pozisyonda kötü vurdu. 54'te Uğurcan büyük hata yaptı. Gomes boş kale yerine topu auta attı. 60'ta Baker'ın şutu adeta direği yaladı ve maç 1-0 bitti.