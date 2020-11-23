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    • Spor
    • 23.11.2020 Gazete
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    ile çıktığı ilk maçı kazandı! Fırtına 1 attı 3 aldı

     'in 9. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk etti. Teknik Direktör , Trabzonspor ile çıktığı ilk maçını 1-0 kazandı. Trabzonspor'un golünü Caleb Ekuban kaydetti.

    Av sezonu başladı

    Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıkan Bordo-Mavililer, Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı. 5. dakikada sol taraftan Baker'ın pasında, bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutu auta gitti.

    HUGO TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
    20'de Mina'nın kafa vuruşunu Hugo çizgi üzerinden çıkardı. 23'te Abdulkadir Ömür'ün pasında Ekuban yerden vuruşu kaleci Kayacan'ın solundan filelere gitti: 1-0.

    ERZURUM'UN GOLÜ İPTAL OLDU
    36'da Afobe kaleyici geçti ama topu dışarıya attı. 38'de Muhammed'in şutunu savunma çizgi üzerinden çıkardı. 39'da Erzurum'un golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

    ARKA ARKAYA POZİSYONLAR


    47'de Ekuban müsait pozisyonda kötü vurdu. 54'te Uğurcan büyük hata yaptı. Gomes boş kale yerine topu auta attı. 60'ta Baker'ın şutu adeta direği yaladı ve maç 1-0 bitti.
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    Haberler Spor Trabzonspor Abdullah Avcı ile çıktığı ilk maçı kazandı! Fırtına 1 attı 3 aldı