GÖZTEPE KAZANDI FUAT ÇAPA GİTTİ

Evinde Ankaragücü'nü konuk eden Göztepe rakibi 3-1 mağlup etti. Bu maç sonrası Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Göztepe'nin gollerini Ndiaye (2) ve Halil attı. A.Gücü'nün golü Bövren'den geldi.