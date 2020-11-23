ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni 70-56 mağlup etti. Ali Muhammed 26 sayıyla farklı galibiyette başrol oynadı. Karşılaşmanın ilk yarısı da Fenerbahçe'nin 26-25 üstünlüğüyle tamamlandı. Dün oynana diğer maçt Beşiktaş, Tofaş'ı 94-85 yendi.
17'LİK DENİZ ÖNCÜ 10. SIRADA TAMAMLADI
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Portekiz'de Dünya Moto3 Şampiyonası'nın son ayak yarışında 10. sırayı aldı. Albert Arenas, genel sıralamada 174 puanla 2020 yılı şampiyonu oldu.
EVİNDE 3 PUAN HASRETİNE BİR TÜRLÜ SON VEREMİYOR
Evindeki son galibiyeti geçen sezonun 32'inci haftasında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Denizlispor, bu sezon evinde oynadığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı. Horoz, son olarak sahasında Gaziantep FK'ya yenilmekten kurtulamadı.
GÖZTEPE KAZANDI FUAT ÇAPA GİTTİ
Evinde Ankaragücü'nü konuk eden Göztepe rakibi 3-1 mağlup etti. Bu maç sonrası Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Göztepe'nin gollerini Ndiaye (2) ve Halil attı. A.Gücü'nün golü Bövren'den geldi.
KONYASPOR 90'DA GÜLDÜ
Milli ara öncesi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenen Konyaspor dün de evinde Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti. 1-0 geriye düşen Yeşil-Beyazlılar 90'da Musa Çağıran'ın attığı kafa golüyle 3 puana uzandı.
HATAY VE RİZE KARDEŞÇE!
Son haftaların formda takımı Rize, Hatay'la 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 90+7. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasını affetmeyen Boupendza'nın golüyle 1 puanı aldı.