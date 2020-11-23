Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 23.11.2020 18:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2020 18:47
    ABONE OL

    - | CANLI ANLATIM

    'in 9. hafta kapanış maçında , sahasında Hes Kablo ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

    Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

    Türk Telekom Stadyumu'nda 19:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

    GALATASARAY - KAYSERİSPOR | CANLI
    Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Çıktığı 8 Süper Lig maçında 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.

    İLK 11'LER
    Galatasaray:     Fatih, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

    Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray - Kayserispor | CANLI ANLATIM