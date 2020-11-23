Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda 19:30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR | CANLI
Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Çıktığı 8 Süper Lig maçında 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Saracchi, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne
Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec