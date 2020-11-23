Gençlerbirliği deplasmanından 5 gollü bir galibiyetle dönen Fenerbahçe'de santrforlar skora katkı yapmamıştı. Bu durum sadece bu maça özgü değil. Kanarya'da goller ve asistler sezon başından beri tüm takıma yayılmış durumda. Kollektif futbol istatistiklerde kendisini gösteriyor.
ZİRVENİN SAHİBİ 2 TANGOCU
Fenerbahçe'nin 9 maçta bulduğu 17 gol 10 farklı futbolcudan geldi. Sarı- Lacivertli santrforların attığı toplam gol sayısı ise sadece 3. Geride kalan haftalarda Samatta'nın 2, Cisse'nin 1 golü var.
HER MEVKİDEN GOLE KATKI VAR
Takımın en golcü isimleri 3'er golü bulunan Diego Perotti ve Jose Sosa. Stoperler, bekler, kanatlar, orta saha hemen her mevkiden goller geldi. Asistlerde de benzer bir durum söz konusu.
FENERBAHÇE'YE ÖNLEM ALMAK ZOR
8 oyuncunun asist katkısı var. Zirvede 3 asistle Caner bulunuyor. Gollerin ve asistlerin tüm takıma yayılması Fenerbahçe'yi durdurulması çok daha zor bir takım haline getiriyor.
DEPLASMAN FENER İÇİN SORUN DEĞİL
Fenerbahçe için artık deplasman maçları sorun değil. Geçtiğimiz sezon 34 haftalık lig maratonunda deplasmanlarda 4 galibiyet alabilen Fenerbahçe, bu sezon bu rakama 9. haftada ulaşmayı başardı. 5 deplasman maçının 4'ünü kazanan Sarı- Lacivertliler sadece Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler 17 golün 12'sini de dış saha maçlarında atmayı başardı.
TISSERAND GÜVEN VERİYOR
Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisiyle Fenerbahçe macerası başlayan Marcel Tisserand, teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmez ismi oldu. Soğukkanlı yapısı, mücadelesi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle savunmanın göbeğinde güven veren Kongolu oyuncu Gustavo, Caner Erkin ve kaleci kaleci Altay Bayındır ile birlikte en istikrarlı futbolcu oldu.