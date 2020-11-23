Gençlerbirliği deplasmanından 5 gollü bir galibiyetle dönen Fenerbahçe'de santrforlar skora katkı yapmamıştı. Bu durum sadece bu maça özgü değil. Kanarya'da goller ve asistler sezon başından beri tüm takıma yayılmış durumda. Kollektif futbol istatistiklerde kendisini gösteriyor.