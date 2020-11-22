Trabzonspor’un yeri zirvedir!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hizmete giren TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Teknik direktör Avcı ile ilgili soruları yanıtlayan Ağaoğlu, "Abdullah Avcı bizim yapımıza çok uygun bir teknik adam. İlk iş olarak U19 takımından 5 oyuncuyu A takıma dahil etti. 3 yıllık bir süre için anlaştık. Trabzon'un hedefi her zaman zirvedir. Şampiyonluklar, kupalar istiyoruz" dedi.



Türk futbolunun en zor dönemini yaşadığını da belirten Başkan Ağaoğlu, "Döviz yüksek. Gelirlerimizde de yüzde 40 azalma var. Dikkatli olmalıyız" ifadesini kullandı.

ABDULLAH AVCI'YA GÜVEN TAM

Ağaoğlu, Avcı için "Kariyerli, birikimli, ufukları olan, zirveyi hedefleyen ve o her zaman zaten o yarış içinde olmuş bir kişi" dedi.