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    • Spor
    • 22.11.2020 Gazete
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    ’un yeri zirvedir!

    Başkanı , hizmete giren ’ni ziyaret etti. Avcı ile ilgili soruları yanıtlayan Ağaoğlu, “ bizim yapımıza çok uygun bir teknik adam. İlk iş olarak U19 takımından 5 oyuncuyu A takıma dahil etti. 3 yıllık bir süre için anlaştık. Trabzon’un hedefi her zaman zirvedir. Şampiyonluklar, kupalar istiyoruz” dedi.

    Trabzonspor’un yeri zirvedir!

    Başkanı , hizmete giren 'ni ziyaret etti. Avcı ile ilgili soruları yanıtlayan Ağaoğlu, " bizim yapımıza çok uygun bir teknik adam. İlk iş olarak U19 takımından 5 oyuncuyu A takıma dahil etti. 3 yıllık bir süre için anlaştık. Trabzon'un hedefi her zaman zirvedir. Şampiyonluklar, kupalar istiyoruz" dedi.


    Türk futbolunun en zor dönemini yaşadığını da belirten Başkan Ağaoğlu, "Döviz yüksek. Gelirlerimizde de yüzde 40 azalma var. Dikkatli olmalıyız" ifadesini kullandı.

    ABDULLAH AVCI'YA GÜVEN TAM
    Ağaoğlu, Avcı için "Kariyerli, birikimli, ufukları olan, zirveyi hedefleyen ve o her zaman zaten o yarış içinde olmuş bir kişi" dedi.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un yeri zirvedir!