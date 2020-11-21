Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek 10. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu.
Beşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol Başakşehir'i ilk kez 3 gol atarak yendi.
A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında maçı değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu Josef de Souza'nın Rafael'e yaptığı penaltı pozisyonunu yorumladı.
Toroğlu, "Josef'in Rafael'e yaptığı müdahale net penaltı" dedi.