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    • 21.11.2020 23:35
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    'i 3-2 yendi! Josef'in hareketi penaltı mıydı? yorumladı

    'in 9. haftasında , 'i 3-2 mağlup etti. Ligin 8. haftasında FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek 10. haftadaki maçı öncesi moral buldu. Beşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol 'i ilk kez 3 gol atarak yendi. A Spor ekranlarında yayınlanan '' programında maçı değerlendiren usta yorumcu Josef de Souza'nın Rafael'e yaptığı penaltı pozisyonunu yorumladı.

    Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

    Ligin 8. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Beşiktaş, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek 10. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu.

    Beşiktaş, lige çıktığından beri kabusu olan Medipol Başakşehir'i ilk kez 3 gol atarak yendi.

    A Spor ekranlarında yayınlanan 'Takım Oyunu' programında maçı değerlendiren usta yorumcu Erman Toroğlu Josef de Souza'nın Rafael'e yaptığı penaltı pozisyonunu yorumladı.

    Toroğlu, "Josef'in Rafael'e yaptığı müdahale net penaltı" dedi.
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    Haberler Spor Beşiktaş Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi! Josef'in hareketi penaltı mıydı? Erman Toroğlu yorumladı