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    • Spor
    • 22.11.2020 13:48
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    • 22.11.2020 13:48
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    CANLI | Hatayspor - Çaykur Rizespor

    Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele saat 13.30'da başladı ve karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalıyor. Müsabakanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Hatayspor - Çaykur Rizespor

    Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

    Saat 13.30'da başlayan günün ilk maçında Hatayspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabakayı Halis Özkahya yönetiyor. Mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

    Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Süper Lig'in geride kalan diliminde Çaykur Rizespor 7 maça çıkıp 11 puan toplarken, Hatayspor ise 6 mücadele sonunda 11 puana ulaştı.

    İLK 11'LER...
    Hatayspor: Munir, Mesut, Pablo Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Boldrin, Onur Bulut, Skoda.

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