CANLI | Hatayspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Saat 13.30'da başlayan günün ilk maçında Hatayspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadı'ndaki müsabakayı Halis Özkahya yönetiyor. Mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in geride kalan diliminde Çaykur Rizespor 7 maça çıkıp 11 puan toplarken, Hatayspor ise 6 mücadele sonunda 11 puana ulaştı.
İLK 11'LER...
Hatayspor: Munir, Mesut, Pablo Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Boldrin, Onur Bulut, Skoda.