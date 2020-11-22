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    • 22.11.2020 16:15
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    • 22.11.2020 16:15
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    CANLI | - Ankaragücü

    'in 9. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Stadyumu'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı ve karşılaşmada düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Göztepe - Ankaragücü

    'de 9. haftanın heyecanı devam ediyor.

    ekibi , evinde Başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırlıyor. Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı. 'un yönettiği mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

    Süper Lig'de 8 maça çıkan Göztepe 8 puandayken, 6 müsabakada 2 puan toplayabilen Ankaragücü ise 2 puanla son sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER...

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif.

    Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kitsiou, Atila, Lukasik, Atakan, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Bolingi.

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