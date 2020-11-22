Fenerbahçe deplasmanda G.Birliği'ni 5-1 mağlup etti. 14. dakikada Mert Hakan Yandaş ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı müthiş vuruşla takımını öne geçirdi. 19'da Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim'in sert şutu direğin hemen üstünden dışarı çıktı.
PEROTTİ PENALTIDAN AVLADI
31'de Furman'ın serbest vuruşunda kale önünde Diego topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1. 36'da hakem Perotti'nin düşürüldüğüne karar verdi. Penaltıyı Perotti gole çevirdi.
SOSA'DAN ÇOK ŞIK BİR GOL
47'de Sosa ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 1-3... 66'da Cisse'nin vuruşu az farkla auta gitti. 69'da Perotti şık bir vuruşla skoru 4-1 yaptı.
SAMATTA'NIN ŞUTU DİREKTE
72'de Serdar Aziz indirdi. Kale dibinde Ozan tamamladı: 1-5. 76'da savunmanın arkasına sarkan Fenerbahçeli Samatta'nın aşırtma vuruşu direkten döndü.
2018 YILINDAN SONRA İLK KEZ 5 GOL ATTI
Fenerbahçe, ligde deplasmanda 5 golü en son 2018'de Kayseri'ye atmıştı. 5-0 kazanan Fener'in golleri Soldado (2), Aatıf, Şener ve Giuliano'dan gelmişti.