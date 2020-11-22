SOSA'DAN ÇOK ŞIK BİR GOL

47'de Sosa ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 1-3... 66'da Cisse'nin vuruşu az farkla auta gitti. 69'da Perotti şık bir vuruşla skoru 4-1 yaptı.