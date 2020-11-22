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    • Spor
    • 22.11.2020 Gazete
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    Faslı yıldız için karabulutlar geride kaldı! ’ya yeni sözleşme

    Yaz döneminde Younes ’yı satış listesine koyan Yönetimi, Faslı yıldızın yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti. Talibi çıkmayan Belhanda iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

    Belhanda’ya yeni sözleşme

    Yaz transfer döneminde Younes Belhanda'yı satış listesine koyan Galatasaray Yönetimi, Faslı yıldızın yeni sözleşme talebine olumsuz yanıt vermişti. Talibi çıkmayan Belhanda iyi bir sezon başlangıcı yapınca kıymete bindi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılması gündeme geldi.

    2 MİLYON EURO'YA İNDİ
    Galatasaray'ı düşünerek eski kulübü Nice'i bekleten Faslı orta saha, sarı-kırmızılı takımda kalmak için 3.3 milyon Euro'luk ücretini 2 milyon Euro seviyesine indirmeye hazır.

    CİMBOM'UN TEK ŞARTI VAR
    Galatasaray cephesi ise yeni sözleşme için Belhanda'ya Ocak ayına kadar performansını koruması şartını koştu. Belhanda böyle devam ederse ocakta yeni sözleşmeyi kapacak.

    İSTANBUL'DAN EV SATIN ALDI


    İstanbul'dan ev satın alan ve oğlu Muhammed'i Florya'da altyapıya yazdıran Belhanda geleceğini de Türkiye'de şekillendirmek istiyor. Bu yüzden takımda kalmak istiyor.
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    Haberler Spor Faslı yıldız için karabulutlar geride kaldı! Belhanda’ya yeni sözleşme