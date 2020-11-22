Beşiktaş Başakşehir'i 3-2 yendi. 43'te Ghezzal'ın şutu direğin yanından auta gitti. 44'te sağdan kullanılan köşe vuruşunda Atiba arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0. 45+1'de ceza sahasına giren Atiba topu içeri çevirdi, müsait pozisyonda Larin topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
GİULİANO'NUN KAFASI DİREKTE
52'de Skrtel'in kafa pasıyla altıpasta topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda Utku kalesinde adeta devleşti. 65'te Chadli'nin ortasında Giuliano'nun kafa vuruşu direkten geri geldi.
PENALTIYLA FARKI 3'E ÇIKARDI
70'te M.Topal'ın eline çarpan top sonrası penaltı kararı çıktı. Penaltıyı Aboubakar ağlara yolladı: 3-0. 81'de Başakşehir'de Gulbrandsen müthiş bir gole imza attı: 3-1. Norveçli golcü 90+4'te yine sahneye çıktı ve farkı 1'e indirdi. Ancak Başakşehir'e yetmedi.
BEŞİKTAŞ'TAN BİR İLK
Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez Turuncu- Lacivertliler'e karşı bir maçta üç gol attı. Kritik bir 3 puan aldı.
TAKIMI YALNIZ BIRAKAMAZDIM
Ersin Destanoğlu'nun cezası sebebiyle Beşiktaş'ta kaleyi devralan Utku Yuvakuran, dünkü Başakşehir maçına iğne ile çıktı. Maçta 5 kurtarışa imza atarak alkış alan genç eldiven, 90 dakika bitiminde, "Sakatlığım vardı ama Beşiktaş'ı yalnız bırakamazdım" dedi.
DERBİ MESAJI
Utku ayrıca, "Galibiyetin mutluluğuyla derbiye iyi hazırlanacağız. İlk derbim olacak. Zor bir hafta olacak" diye konuştu.
İLK 45'TE İSTEDİĞİMİZ RUH SAHADAYDI
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Başakşehir karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını söyleyen Yalçın, "İlk 45 dakikada istediğimiz ruh sahadaydı. İkinci yarı baskı yedikten sonra geri çekildik ama 3. golü bulduk" dedi.
REHAVETE KAPILDIK
3-0'dan sonra takımın rehavete kapıldığını da söyleyen Yalçın, "Yediğimiz iiki golün sebebi bu" ifadesini kullandı.
KARTAL ZORU SEVİYOR
Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş büyük takımlara karşı başarılı bir performans göstererek 2'de 2 yaptı. Daha önce ilk hafta Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Siyah-Beyazlılar dün de Başakşehir'i 3-2 yendi. Kartal aldığı galibiyetle Fenerbahçe maçı öncesi moral bulurken kara bulutlar biraz olsun dağılmış oldu.
İLERİSİ İÇİN GÜZEL BİR MESAJ VERDİK
Başakşehir karşısında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Atiba maç sonunda, mücadeleyi değerlendirdi. Başarılı futbolcu, "Bizim için iyi bir galibiyet oldu ve ilerisi için güzel bir mesaj verdik. Derbi öncesi aldığımız galibiyet öz güvenimizi de artırdı. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.
HEYKELi DiKiLSiN
Beşiktaş'ın 37 yaşındaki yıldızı Atiba performansıyla taraftarları mes etti. 1 gol atıp, 1 asist yapan Kanadalı futbolcu için sosyal medyada, "Heykeli dikilmeli" yorumları yapıldı.