İLERİSİ İÇİN GÜZEL BİR MESAJ VERDİK

Başakşehir karşısında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Atiba maç sonunda, mücadeleyi değerlendirdi. Başarılı futbolcu, "Bizim için iyi bir galibiyet oldu ve ilerisi için güzel bir mesaj verdik. Derbi öncesi aldığımız galibiyet öz güvenimizi de artırdı. Daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

HEYKELi DiKiLSiN

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki yıldızı Atiba performansıyla taraftarları mes etti. 1 gol atıp, 1 asist yapan Kanadalı futbolcu için sosyal medyada, "Heykeli dikilmeli" yorumları yapıldı.