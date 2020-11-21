Trabzonspor iki sezondur kadrosuna katmak istediği ancak birçok sebepten dolayı transferini gerçekleştiremediği milli oyuncu Halil Dervişoğlu için bir hamle daha yapacak. Bordo-Mavililer oyuncunun performansını sezon sonuna kadar yakından takip ederek bu süre içerisinde kulübü Brentford ile de ilişkilerini sıkı tutarak sezon sonu için satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapacak.

Fırtına, adı İstanbul takımlarıyla anılan oyuncunun Trabzonsporlu oluşunu avantaja çevirmek istiyor. Brendford'dan Twente'ye kiralanan Halil Dervişoğlu'nun takımında golü bulunmuyor.