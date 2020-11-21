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    • Spor
    • 21.11.2020 Gazete
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    'dan hamlesi

    iki sezondur kadrosuna katmak istediği ancak birçok sebepten dolayı ini gerçekleştiremediği milli oyuncu için bir hamle daha yapacak. Bordo-Mavililer oyuncunun performansını sezon sonuna kadar yakından takip ederek bu süre içerisinde kulübü Brentford ile de ilişkilerini sıkı tutarak sezon sonu için satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapacak.

    Dervişoğlu hamlesi

    Trabzonspor iki sezondur kadrosuna katmak istediği ancak birçok sebepten dolayı ini gerçekleştiremediği milli oyuncu Halil Dervişoğlu için bir hamle daha yapacak. Bordo-Mavililer oyuncunun performansını sezon sonuna kadar yakından takip ederek bu süre içerisinde kulübü Brentford ile de ilişkilerini sıkı tutarak sezon sonu için satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapacak.

    Fırtına, adı takımlarıyla anılan oyuncunun lu oluşunu avantaja çevirmek istiyor. Brendford'dan Twente'ye kiralanan 'nun takımında golü bulunmuyor.

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    Haberler Spor Trabzonspor'dan Halil Dervişoğlu hamlesi