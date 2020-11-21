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    • 21.11.2020 14:42
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    • 21.11.2020 14:42
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    maçı hangi kanalda? A. Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?

    maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? A. Madrid Barcelona maçı hangi kanalda sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Günün sonucu merakla beklenen maçlarından birisi olan İspanya La Liga’da oynanacak. Ligin iki şampiyonluk adayı takımının mücadelesi nefes kesecek. Yıldızların sahne alacağı mücadelenin yayıncı ve tarih bilgileri merak ediliyor. İşte, hangi kanalda, ne zaman saat kaçta sorularının yanıtı!

    takvim.com.tr
    Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda?

    Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya La Liga maçı A. Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Liglerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İspanya'nın iki şampiyonluk adayı takımı Atletico Madrid ve Barcelona kozlarını paylaşacak. Futbolseverler de bu maçı nasıl izleyebileceğini merak ediyor.

    ATLETICO MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Bu akşam saat 23:00'te başlayacak karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier, Carrasco, Saul, Koke, Llorente, Felix, Correa

    Barcelona:Ter Stegen, Alba, Lenglet, Pique, Roberto, De Jong, Pjanic, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi

    MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

    Barcelona ile oynadığı son 20 La Liga maçını da kazanamayan Atletico (6B 14M), lig tarihinde sadece Real Madrid'e karşı daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamıştı (2000-2013 arasında 23 maç).

    Barcelona, Atletico'nun yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da birden fazla galibiyet alan ilk La Liga takımı olmak istiyor (1G 2B).

    La Liga'da oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Barcelona (2B 2M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (5-2 vs Betis).

    Diego Simeone'nin Atletico'nun başında olduğu süreçte Madrid ekibine en fazla gol atan isim, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi (17 maçta 12 gol).

    Atletico'yu çalıştıran Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde hiçbir maçta mağlup edemediği iki rakibinden biri Barcelona (6B 11M; diğeri Racing Santander).
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