Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya La Liga maçı A. Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Liglerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İspanya'nın iki şampiyonluk adayı takımı Atletico Madrid ve Barcelona kozlarını paylaşacak. Futbolseverler de bu maçı nasıl izleyebileceğini merak ediyor.
ATLETICO MADRID BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 23:00'te başlayacak karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier, Carrasco, Saul, Koke, Llorente, Felix, Correa
Barcelona:Ter Stegen, Alba, Lenglet, Pique, Roberto, De Jong, Pjanic, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Barcelona ile oynadığı son 20 La Liga maçını da kazanamayan Atletico (6B 14M), lig tarihinde sadece Real Madrid'e karşı daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamıştı (2000-2013 arasında 23 maç).
Barcelona, Atletico'nun yeni stadyumu Wanda Metropolitano'da birden fazla galibiyet alan ilk La Liga takımı olmak istiyor (1G 2B).
La Liga'da oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Barcelona (2B 2M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (5-2 vs Betis).
Diego Simeone'nin Atletico'nun başında olduğu süreçte Madrid ekibine en fazla gol atan isim, Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi (17 maçta 12 gol).
Atletico'yu çalıştıran Diego Simeone'nin La Liga kariyerinde hiçbir maçta mağlup edemediği iki rakibinden biri Barcelona (6B 11M; diğeri Racing Santander).