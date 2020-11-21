Atletico Madrid Barcelona maçı hangi kanalda? Futbolseverlerin merakla beklediği İspanya La Liga maçı A. Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta? Liglerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İspanya'nın iki şampiyonluk adayı takımı Atletico Madrid ve Barcelona kozlarını paylaşacak. Futbolseverler de bu maçı nasıl izleyebileceğini merak ediyor.