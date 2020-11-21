Şanssızlıklar yakasını bırakmıyor!

Galatasaray'ın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlana son isim ise Emre Taşdemir oldu... Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı. Sarı-Kırmızılılar'da Kayserispor maçı öncesinde Fernando Muslera, Radamel Falcao, Luyindama ve Etebo'nun sakatlıkları bulunuyor. Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, Ryan Babel, Arda Turan ve ismi açıklanmayan iki isim daha Covid-19 nedeniyle tedavi altında. Galatasaray'da yaşanan sakatlık ve hastalıklar teknik heyeti de düşündürüyor.