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    • Spor
    • 21.11.2020 Gazete
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    Şanssızlıklar yakasını bırakmıyor!

    'ın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Sarı-Kırmızılılar’da sakatlana son isim ise oldu... Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir’in tedavisine başlandı. Sarı-Kırmızılılar’da maçı öncesinde , , Luyindama ve Etebo’nun sakatlıkları bulunuyor. Norveçli sağ bek , , ve ismi açıklanmayan iki isim daha Covid-19 nedeniyle tedavi altında. Galatasaray’da yaşanan sakatlık ve hastalıklar teknik heyeti de düşündürüyor.

    Şanssızlıklar yakasını bırakmıyor!

    'ın yakasını şanssızlıklar bırakmıyor. Sarı-Kırmızılılar'da sakatlana son isim ise oldu... Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandı. Sarı-Kırmızılılar'da maçı öncesinde , , Luyindama ve Etebo'nun sakatlıkları bulunuyor. Norveçli sağ bek , , ve ismi açıklanmayan iki isim daha Covid-19 nedeniyle tedavi altında. Galatasaray'da yaşanan sakatlık ve hastalıklar teknik heyeti de düşündürüyor.

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    Haberler Spor Şanssızlıklar yakasını bırakmıyor!