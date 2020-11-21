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    • Spor
    • 21.11.2020 Gazete
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    ’da Kayseri sınavı öncesi ipleri eline aldı! Biz Galatasarayız

    Teknik Direktörü Kayserispor ile pazartesi günü oynayacakları lig maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam Florya'da öğrencilerine seslenerek, "Son günlerde büyük şanssızlıklar yaşadık. Sakat ve hasta olan oyuncularımız oldu. Eksiklerimiz fazla. Ama hiçbir mazereti kabul etmiyorum. Adımız Galatasaray. Her fırsatta çıkıp kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

    Biz Galatasarayız

    Teknik Direktörü Fatih Terim Kayserispor ile pazartesi günü oynayacakları lig maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam Florya'da öğrencilerine seslenerek, "Son günlerde büyük şanssızlıklar yaşadık. Sakat ve hasta olan oyuncularımız oldu. Eksiklerimiz fazla. Ama hiçbir mazereti kabul etmiyorum. Adımız Galatasaray. Her fırsatta çıkıp kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

    Terim'in açıklamaları sonrası oyuncuların da bir hayli hırslandıkları gözlendi. Sarı-Kırmızılılar Kayseri maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Terim, antrenmanda oyuncularına taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.

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    Haberler Spor Galatasaray’da Fatih Terim Kayseri sınavı öncesi ipleri eline aldı! Biz Galatasarayız