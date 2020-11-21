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    • Spor
    • 21.11.2020 Gazete
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    Boşnak yıldızın i için harekete geçti! Aslan’ın hedefi Krunic

    'da ara dönemi yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor. ’in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin öncelikli hedefi ise orta saha transferi. Cimbom’un listesinde ilk sırada ise İtalyan devi Milan’da forma giyen yer alıyor.

    Aslan’ın hedefi Krunic

    Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin öncelikli hedefi ise orta saha transferi. Cimbom'un listesinde ilk sırada ise İtalyan devi Milan'da forma giyen Rade Krunic yer alıyor.

    GERÇEK MEVKİSİ 8 NUMARA
    Boşnak yıldız Krunic merkez orta saha oyuncusu. Ancak 6 ve 10 numara da oynayabiliyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Krunic'i alarak daha da güçlenmenin peşinde.

    KİRALIK OLARAK İSTEYECEKLER
    Cimbom transfer döneminde Milan'ın kapısını çalacak... Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu kiralık istiyor. İtalyan temsilcisinde mutsuz olan Rade Krunic de takımdan ayrılmayı planlıyor.

    18 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ


    Bosna Hersek Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen ve 2 gol atan Krunic'in Milan ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 6 maça çıktı.
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    Haberler Spor Galatasaray Boşnak yıldızın transferi için harekete geçti! Aslan’ın hedefi Krunic