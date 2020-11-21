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    • Spor
    • 21.11.2020 Gazete
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    Gençlerbirliği maçı öncesi son uyarılarını yaptı! Yeniden başlıyoruz

    Dört maçlık galibiyet serisinin ardından ’de ’ya mağlup olan Fenerbahçe, başkent deplasmanında yeni bir başlangıç hedefliyor. Son taktik idman öncesinde teknik patron , Sarı-Lacivertli futbolculara uyarılarda bulundu.

    Yeniden başlıyoruz

    Dört maçlık galibiyet serisinin ardından Kadıköy'de Konya'ya mağlup olan Fenerbahçe, başkent deplasmanında yeni bir başlangıç hedefliyor. Son taktik idman öncesinde teknik patron Erol Bulut, Sarı-Lacivertli futbolculara uyarılarda bulundu.

    EKSİKLERİMİZ BAHANE DEĞİL!
    Başarılı teknik adam, "Konya maçında fire verdik. Sizden Ankara yeni bir bir başlangıç istiyorum.

    Tüm enerjimiz ve konsantrasyonunuz sahada olmalı. Eksiklerimiz var ama hala güçlüyüz" dedi.

    OYUN DİSİPLİNİNDEN TAVİZ YOK
    Bulut şöyle devam etti: Erken gol istiyorumm ama gol gecikirse oyun disiplininden taviz vermeyeceğiz. Konya maçında bu hatayı yaptık. Kazanıp derbiye morali hazırlanmalıyız.
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    Haberler Spor Erol Bulut Gençlerbirliği maçı öncesi son uyarılarını yaptı! Yeniden başlıyoruz