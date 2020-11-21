Tüm enerjimiz ve konsantrasyonunuz sahada olmalı. Eksiklerimiz var ama hala güçlüyüz" dedi.

OYUN DİSİPLİNİNDEN TAVİZ YOK

Bulut şöyle devam etti: Erken gol istiyorumm ama gol gecikirse oyun disiplininden taviz vermeyeceğiz. Konya maçında bu hatayı yaptık. Kazanıp derbiye morali hazırlanmalıyız.