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    • Spor
    • 21.11.2020 Gazete
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    zorlu viraj öncesinde tek yürek olmuş durumda!

    Bu akşam ’le karşılaşacak olan ’ta yaşanan büyük sıkıntılara rağmen tam bir kenetlenme havası hakim. Siyah- Beyazlılar’da kaleci Ersin, , Vida, Oğuzhan, Hasic ve Rosier forma giyemeyecek. Ancak zorlu viraj öncesinde takımına çok güveniyor.

    Büyük kenetlenme

    Bu akşam Başakşehir'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yaşanan büyük sıkıntılara rağmen tam bir kenetlenme havası hakim. Siyah- Beyazlılar'da kaleci Ersin, Gökhan Töre, Vida, Oğuzhan, Hasic ve Rosier forma giyemeyecek. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın zorlu viraj öncesinde takımına çok güveniyor.

    BEŞİKTAŞ HER MAÇTA FAVORİDİR
    Futbolcuları ile toplantılar gerçekleştiren başarılı hocanın, "Beşiktaş forması çıktığı her maçta favoridir" ifadesini kullandığı ve büyük bir motivasyon yüklemesi yaptığı öğrenildi.

    HEM 3 PUAN HEM DE MORAL


    Ümraniye'ye adeta kamp kuran yönetim de Yalçın ve futbolcuları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Kartal bugün kazanıp zirve yarışında geri kalmamak ve derbi öncesi moral bulmak istiyor.
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    Haberler Spor Beşiktaş zorlu viraj öncesinde tek yürek olmuş durumda!