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    • 20.11.2020 12:16
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    'nin eski yıldızı Süper Lig'e geri dönüyor

    Süper Lig'de uzun süre formasıyla boy gösteren , Göztepe'nin radarına girdi. Transferin önünde bonservis engelinin de bulunmadığı ve Ege temsilcisinin bir iki hafta içerisinde yıldız isimle anlaşabileceği iddia edildi.

    Yeni Asır
    F.Bahçe'nin eski yıldızı Süper Lig'e geri dönüyor

    Süper Lig'e 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlamasına rağmen oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe'de yönetim, ara transfer döneminde sol kanada takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

    Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Slovak sol kanat oyuncusu Miroslav Stoch'a kanca attı. Son olarak Yunan ekibi PAOK'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun bonservis engelinin bulunmadığı belirtildi.

    Yönetimin, yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Transferin bir-iki hafta içinde şekilleneceği açıklandı.

    BURSA'DA DA OYNADI
    Miroslav Stoch, PAOK'un yanı sıra FC Nitra, Chelsea, Twente, Fenerbahçe, Al-Ain, Bursaspor ve Slavia Prag da da oynadı. 60 kez Slovakya Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu 6 kez de fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değerinin de 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig'e geri dönüyor