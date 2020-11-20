Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.11.2020 09:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.11.2020 10:07
    ABONE OL

    Son dakika i | İngiliz süperstar Beşiktaş yolunda! İşte geliş tarihi

    Ocak ayı transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden 'a ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Arsenal'in kaptanlığını da yapan 'ın yeni durağının Beşiktaş olacağı belirtildi.

    fotomac.com.tr
    İngiliz süperstar Beşiktaş yolunda! İşte geliş tarihi

    Ara transfer sezonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Onsideview.com adlı internet sitesi konu ile ilgili yazdığı haberde Jack Wilshere'ın Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.

    Haberin detaylarında Wilshere'ın inişli çıkışlı performansına yer verilirken bir türlü istenilen istikrarı tutturamadığı kaydedildi.

    YA GERRARD YA BEŞİKTAŞ
    Öte yandan şu anda Glasgow Rangers'ı çalıştıran Gerrard'ın, Wilshere'a 'maç başı ücretli' sözleşme teklifi yapacağı ifade dildi.

    Bunula beraber Wilshere'ın kariyerindeki bir sonraki adımın Beşiktaş olacağı, görüşmelerin ve teklifin henüz netleşmediği kaydedildi. Öte yandan haftada 100.000 sterlin kazanan yıldız ismin bu ücrette feragat etmesi gerektiği dile getirildi.

    WEST HAM'DAN AYRILDI
    Kariyerine Luton altyapısında başlayan ve buradan Arsenal altyapısına transfer olan Wilshere, 2009-10 sezonunda Bolton, 2016-17 sezonunda Bournemouth'a kiralanmıştı. Öte yandan son olarak West Ham United'da oynayan yıldız orta saha oyuncusu buradan da ayrıldı. Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri | İngiliz süperstar Beşiktaş yolunda! İşte geliş tarihi