Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz transfer gündeminin bir numaralı ismi olmayı sürdürüyor. Milli futbolcu ile uzun süredir çok ciddi bir şekilde ilgilenen Fenerbahçe sezon sonunda transferi bedavaya bitirmenin planlarını yapıyordu. Ancak Galatasaray'ın da Dorukhan için artık resmen devrede olduğu ve teklif hazırlığı yaptığı öğrenildi.