Reşit Karabacak kimdir, kaç yaşındaydı? Reşit Karabacak hayatı biyografisi!

Reşit Karabacak kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü güreşçi Reşit Karabacak hayatını kaybetti. Karabacak'ın hayatını kaybetmesinin ardından Reşit Karabacak kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Reşit Karabacak hayatı ve biyografisi merak ediliyor.
REŞİT KARABACAK KİMDİR?
1954 yılında Erzurum' da dünyaya geldi. 1973 yılında İzmir Tekel Spor Kulübünde güreşe başladı. Bursa Tofaş SAS güreş Kulübünde güreş yapmaya devam etti. Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.
Karabacak, ilk şampiyonluğunu da güreşe başladıktan bir yıl sonra serbest stilde Balkan birinciliği ile elde etti. Sonrasında Akdeniz ve Avrupa şampiyonu olan Karabacak, dünya şampiyonalarında da elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu oldu.
Karabacak, sporu bıraktıktan sonra Güreş Milli Takımı antrenörü olarak görev yaptı.
Bir süre önce COVID-19 hastalığına yakalanan Karabacak, kalp krizi geçirdi. Durumu günden güne ağırlaşan şampiyon güreşçi vefat etti. Federasyondan Reşit Karabacak için başsağlığı mesajı da yayımlandı.