Galatasaray'da eski günlerine dönüş sinyali veren ve performansının yükseldiği bir dönemde koronavirüse yakalanan Arda Turak için sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve yorumcu Ayhan Akman'dan flaş bir bilgi geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağıkarşılaşmayı değerlendiren Ayhan Akman, konu Arda Turan'a gelince "Arda'nın ateşi 39 derecelere kadar çıkmış. Kas ağrıları da olmuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum" dedi.

Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.

Turan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: