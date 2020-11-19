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    • 19.11.2020 12:04
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    'ın koronavirüse yakalanan tecrübeli ismi 'ın sağlığı hakkında flaş sözler: Ateşi 39'lara çıkıyormuş

    'ın 33 yaşındaki tecrübeli futbolcusu önceki gün Instagram hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Arda Turan'ın bu açıklamasının ardından son sağlık durumu merak edilirken, 'dan korkutan açıklamalar geldi. Ayhan Akman, Arda Turan hakkında yaptığı açıklamada ateşinin 39'lara çıktığını söyledi. İşte detaylar.

    'Arda'nın ateşi 39'lara çıkıyormuş'

    'da eski günlerine dönüş sinyali veren ve performansının yükseldiği bir dönemde koronavirüse yakalanan Arda Turak için sarı-kırmızılıların eski futbolcusu ve yorumcu 'dan flaş bir bilgi geldi.

    A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağıkarşılaşmayı değerlendiren Ayhan Akman, konu 'a gelince "Arda'nın ateşi 39 derecelere kadar çıkmış. Kas ağrıları da olmuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum" dedi.

    Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurmuştu.

    Turan paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

    Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın koronavirüse yakalanan tecrübeli ismi Arda Turan'ın sağlığı hakkında flaş sözler: Ateşi 39'lara çıkıyormuş