Yusuf Yazıcı'ya rekor ücret! Menajeri resmen duyurdu





"YUSUF'UN KARİYERİNİ YÖNETEN PROFESYONEL BİR EKİBİMİZ VAR"

Yazıcı'nın kariyerini yöneten bir ekipleri olduğunu anlatan Cebeci, şunları söyledi: "Yusuf ile ilk kariyer planlaması yaparken 18 yaşlarında ona bu işin içinde profesyonellerin olması gerektiğini anlattığımda, 'Tüm maaşımı gelişimim için vermeye hazırım' demişti. Maaşı o dönemde asgari ücretti ve gerçekten öyle yaptı. Hatta 'Bunu biz ödeyebiliriz' dediğimde, 'Hayır bu benim gelişimim için yapılıyor, ben ödemezsem değerini bilemem' demişti. Şimdi işte hayatımızın her anını profesyonellerle donattık. Bu profesyoneller ile şimdi bir aile gibiyiz. Herkesin ortak noktası Yusuf'un gelişimi. Yusuf şu anda dünyaca ünlü isimlerle, işinde dünyada 1 numara olanlarla çalışıyor. Yusuf, 'Her zaman en iyi olmak için en iyilerle çalış' der. En iyilerle çalışmak ona güven veriyor. Büyük oyuncularda ekip çok önemli ama Yusuf sürekli yenilik isteyen, sürekli gelişim için bizi rahat bırakmadı. Sakatlığının 2'nci günü bize 'Bu süreci artıya çevirmemiz lazım' dedi. Önce İngilizce, devamında da Fransızca özel dersler istedi ve o dönemi çok iyi geçirdi" ifadelerini kullandı.