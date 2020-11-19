Anadolu Efes THY Avrupa Ligi 10. haftasında bugün deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. 1 maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
NAİM SÜLEYMANOĞLU İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Naim Süleymanoğlu, vefatının 3. yılında anıldı. Edirnekapı Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve Süleymanoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Tören, okunan dualarla sona erdi.
TYSON 15 YIL SONRA YENİDEN RİNGE ÇIKIYOR
Eski ağır sıklet boks şampiyonu 54 yaşındaki Mike Tyson, Roy Jones ile 29 Kasım Pazar günü yapacağı gösteri maçıyla 15 yıl sonra ilk kez ringe çıkacak. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta düzenlenecek maç S Sport Plus kanalından canlı yayımlanacak ve 8 raunt olacak.
ETEBO'NUN DURUMU NETLEŞMEDİ
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Etebo'nun sağlık durumu belirsizliğini koruyor. Etebo ile birlikte Galatasaray'da eksik sayısı 9'a yükseldi. Etebo'nun bu hafta oynamasının çok zor olduğu öğrenildi.
KORKULACAK BİR DURUMUM YOK
Ülkesinde Covid-19'a yakalanan Babel'in teknik heyetle bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun, "Karantinadayım ama kendimi çok iyi hissediyorum. Korkutan bir durumum yok. Kendime iyi bakıyorum" dediği öğrenildi.
ŞANSSIZLIKLAR ARTIK BİTSİN
Galatasaray'ın star oyuncusu Emre Akbaba artık şanssızlıkların bitmesini isteyerek, "Kayserispor maçını kazanmamız şart" dedi.