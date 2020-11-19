KORKULACAK BİR DURUMUM YOK

Ülkesinde Covid-19'a yakalanan Babel'in teknik heyetle bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Hollandalı oyuncunun, "Karantinadayım ama kendimi çok iyi hissediyorum. Korkutan bir durumum yok. Kendime iyi bakıyorum" dediği öğrenildi.