A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi grubundaki son maçını 22.45'te Macaristan ile oynayacak. Bu karşılaşma ile beraber grubun diğer maçı olan ve bizi yakından ilgilendiren Sırbistan - Rusya maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

3 YILDIZIN KORONAVİRÜS TEST SONUCU POZİTİF

Aktarılan bilgilere göre, A Milli Futbol Takımımızı yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı öncesi Milinkovic-Savic, Lazovic ve Nikolic'in testleri pozitif çıktı.

B Ligi 3. Grup'taki karşılaşmada Türkiye, 3 puanı alıp ardından da Belgrad'da oynanacak Sırbistan-Rusya maçından gelecek Rusya'nın puan kaybetmesi haberini bekleyecek Ay-Yıldızlılarımız planlarının gerçekleşmesi halinde grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselecek.

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ŞİMDİ NE OLACAK?

Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye'nin liderliği için gruptaki son maçta bugün Macaristan'ı mağlup edip, Rusya'nın Sırbistan'a puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.

2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.