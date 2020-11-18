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    • 18.11.2020 16:43
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    • 18.11.2020 16:43
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    SON DAKİKA: ı yakından ilgilendiren Sırbistan - Rusya maçı öncesi flaş gelişme! testleri belli oldu

    Son dakika haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde grubumuzda oynanacak Sırbistan - Rusya maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. ımızı da yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi yapılan testlerde Sırbistan'ın 3 oyuncusunda tespit edildi.

    Milli Takımı yakından ilgilendiren maç öncesi flaş gelişme

    A Milli Futbol Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi grubundaki son maçını 22.45'te Macaristan ile oynayacak. Bu karşılaşma ile beraber grubun diğer maçı olan ve bizi yakından ilgilendiren Sırbistan - Rusya maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

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    Aktarılan bilgilere göre, A Milli Futbol Takımımızı yakından ilgilendiren Sırbistan-Rusya maçı öncesi Milinkovic-Savic, Lazovic ve Nikolic'in testleri pozitif çıktı.

    B Ligi 3. Grup'taki karşılaşmada Türkiye, 3 puanı alıp ardından da Belgrad'da oynanacak Sırbistan-Rusya maçından gelecek Rusya'nın puan kaybetmesi haberini bekleyecek Ay-Yıldızlılarımız planlarının gerçekleşmesi halinde grubunu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükselecek.

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    ŞİMDİ NE OLACAK?
    Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye'nin liderliği için gruptaki son maçta bugün Macaristan'ı mağlup edip, Rusya'nın Sırbistan'a puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Eğer son maçta Macaristan'a kaybedersek ve Sırbistan da Rusya'yı yenerse ikili averajda Sırbistan'ın gerisinde olduğumuzdan C Ligi'ne düşeceğiz.

    2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 takım play-off maçları oynayacak ve buradan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Milli Takımı yakından ilgilendiren Sırbistan - Rusya maçı öncesi flaş gelişme! Koronavirüs testleri belli oldu