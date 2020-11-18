Macaristan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Macaristan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Futbolseverler Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak mücadelenin detaylarını araştırıyor. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında A Milli Futbol Takımımızın rakibi Macaristan olacak. Ekibimiz bu maçı kazandığı takdirde grubu üst sıralarda tamamlayabilecek.
MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Macaristan-Türkiye maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak mücadele Puskas Arena'da oynanacak.
14. RANDEVU
Türkiye-Macaristan maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar B Ligi 3. grup son maçında bu akşam deplasmanda Macaristan'a konuk olacak A Milli takım şimdiye kadar 7'si resmi 6'sı özel olmak üzere toplam 13 kez rakibi ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ünü A Milliler kazanırken 7 maçı ise Macaristan kazandı. Türkiye aldığı galibiyetleri iki takım arasında oynanan resmi maçlarda elde etti.
Bu akşam UEFA Uluslar B Ligi 3. grup maçında deplasmanda son maçına çıkacak olan A Milliler maçın başlamasına saatler kala gözünü maçın oynanacağı saate çevirdi. Grupta son olarak Rusya karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından puanını 6'ya yükselten A Milli takım Macaristan karşısında 3 puanı hanesine yazdırıp grubu Macaristan'ın üzerinde tamamlamanın hesaplarını yapıyor.