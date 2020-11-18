Macaristan Türkiye maçı ne zaman saat kaçta? Macaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Macaristan-Türkiye maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak mücadele Puskas Arena'da oynanacak.

14. RANDEVU

Türkiye-Macaristan maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Uluslar B Ligi 3. grup son maçında bu akşam deplasmanda Macaristan'a konuk olacak A Milli takım şimdiye kadar 7'si resmi 6'sı özel olmak üzere toplam 13 kez rakibi ile karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ünü A Milliler kazanırken 7 maçı ise Macaristan kazandı. Türkiye aldığı galibiyetleri iki takım arasında oynanan resmi maçlarda elde etti.