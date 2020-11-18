A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
Puskas Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
İLK 11'LER
MACARİSTAN: Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
TÜRKİYE: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun