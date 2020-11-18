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    • 18.11.2020 21:55
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    A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı maçında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Millilerin ilk 11'i belli oldu!

    A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı maçında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor.

    Puskas Arena'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak ve 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

    MACARİSTAN - TÜRKİYE | CANLI

    İLK 11'LER
    MACARİSTAN:     Dibusz, Lang, Hangya, Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

    TÜRKİYE: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun

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