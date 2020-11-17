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    • 17.11.2020 15:27
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    Süper Lig'de yayıncı krizi sona erdi

    Tür futbolunda bir süredir yaşanan yayın krizi mutlu sonla bitti. Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ve yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.

    Süper Lig'de yayıncı krizi sona erdi

    Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Gençlik ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını resmen açıkladı.

    ''TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN''
    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ''TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim.'' sözlerini kullandı.

    ORTA YOL BULUNDU
    Kulüplerin yıllık 3 milyar TL'lik isteğine karşın beIN Sports 2.35 milyar TL'de ısrarlıydı. Sonrasında yapılan görüşmelerin ardından taraftar orta yolu buldu ve yayın krizi aşılmış oldu.

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