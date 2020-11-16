İzin sona erdi Başakşehir mesaisi bugün başlıyor

Beşiktaş'ta 2 günlük izin sona erdi. Siyah- Beyazlı takım Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Kartal Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışacak.
UTKU YUVAKURAN'A EKSTRA PROGRAM
Cezalı Ersin'in yerine Başakşehir karşısında kaleyi koruyacak olan Utku Yuvakuran'a Yalçın'ın isteği üzerine ekstra program verildiği öğrenildi.
ABOUBAKAR ZIMBA GİBİ
Kamerun Milli Takımı forması altında 2 gol atan Aboubakar'ın performansı sevindirdi. Sergen Yalçın'ın golcü oyuncuya Başakşehir maçında yine forvette yer vermesine kesin gözüyle bakılırken bu oyuncunun giderek daha iyi bir düzeye gelmesi umutları artırdı.
N'KOUDOU DÖNÜYOR
Beşiktaş N'Koudou'ya kavuşuyor. Sakatlığı nedeniyle 2.5 aydır takımdan uzak kalmak zorunda kalan Fransız sol kanat oyuncusunun bu haftaki Başakşehir maçının kadrosuna alınacağı öğrenildi. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın uzun süredir oynamayan N'Koudou'ya ilk 11'de yer vermeyeceği ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda oynatmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.