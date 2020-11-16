İzin sona erdi Başakşehir mesaisi bugün başlıyor

ABOUBAKAR ZIMBA GİBİ

Kamerun Milli Takımı forması altında 2 gol atan Aboubakar'ın performansı sevindirdi. Sergen Yalçın'ın golcü oyuncuya Başakşehir maçında yine forvette yer vermesine kesin gözüyle bakılırken bu oyuncunun giderek daha iyi bir düzeye gelmesi umutları artırdı.