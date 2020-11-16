Beşiktaş için bugün son derece önemli bir gün. Siyah-Beyazlı takımda bugün herkese yeniden Covid-19 testi uygulanacak. Bu test özellikle savunma hattında coronavirüse yakalanan oyuncular açısından büyük önem taşıyor. Başta Rosier olmak üzere N'Sakala ve Necip'in durumları bu test sonucuna göre belirlenecek.

Eğer testler negatif çıkar ve izolasyon süreci 10 güne indirilirse bu takdirde bu futbolcuların Başakşehir maçında forma giymelerinde bir engel kalmayacak.

Yine virüse yakalanan Oğuzhan'ın da testi bu kez negatif çıkarsa o da takımındaki yerini alabilecek. Bu nedenle testlerin sonucu çok büyük önem taşıyor.