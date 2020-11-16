Galatasaray'a Falcao'dan müjde! Geri dönüyor

KANATLAR YİNE FEGHOULİ VE ARDA

İleri uçta Falcao ile Kayseri maçına başlayacak Terim, kanatlarda Sivas'ta olduğu gibi Feghouli ve Arda'yı kullanacak. Emre Kılınç orta sahada Taylan ve Belhanda ile birlikte görev yapmaya devam edecek.