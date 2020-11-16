Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.11.2020 10:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.11.2020 10:45
    ABONE OL

    A kazandı grupta işler karıştı! UEFA Uluslar Ligi'nde son durum

    UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve son maçlar öncesinde grup liderliği şansını sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Rusya ise 8 puanda kaldı. Macaristan da Sırbistan ile berabere kaldı. Bu sonuçların ardından grubumuzda liderlik ve küme düşme mücadelesi son maça taşındı.

    A Milli Takımımızın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan evinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

    LİDERLİK UMUDUMUZ SÜRÜYOR

    Puskas Arena'da oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve A Milli Takımımız umutlarını son maça taşıdı. Sırbistan, 17. dakikada Radonjic'in attığı golle öne geçerken, Macaristan'da Kalmar 39. dakikada beraberliği sağladı ve maç eşitlikle sonuçlandı.

    GRUPTA SON DURUM

    Bu skorla birlikte puanını 8 yapan Macaristan, aynı puanlı Rusya'nın ardından 2. sırada kaldı. Grupta henüz galibiyeti olmayan Sırbistan ise 3 beraberlikle 3 puanla son sırada yer aldı.

    A Milli Takımımız da grupta 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Grubun son haftasındaki maçlar, lideri ve küme düşecek takımı belirleyecek. Gruptan lider olarak çıkacak takım, play-off maçları oynayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanma mücadelesi verecek.

    Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor A Milli Takım kazandı grupta işler karıştı! UEFA Uluslar Ligi'nde son durum