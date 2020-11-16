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    • 16.11.2020 16:11
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    'da Luyindama şoku! Kötü haber geldi

    Kongo Milli Takım kampında sakatlanan Luyindama'nın duruu belli oldu. Geçtiğimiz yıl da milli takım kampında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Luyindama'nın bu kez 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Galatasaray'da sakatlık şoku! Kötü haber geldi

    'a stoperi 'dan kötü haber geldi. Milli arada Kongo'ya giden Luyindama'nın ne kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Kongo basınında yer alan habere göre Milli Takım'da sakatlanan Luyindama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

    GEÇEN SENE DE GİDİŞİ PROBLEM OLMUŞTU
    Luyindama, geçen sene de Kongo'da sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Genç stoper, Kongo'da sakatlanmış ancak sakatlığının ciddiyeti İstanbul'a döndüğünde anlaşılmıştı. O dönem Fatih Terim ve yönetim, sakatlığı haber vermediği için Kongo'yu eleştirmişti.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Luyindama şoku! Kötü haber geldi