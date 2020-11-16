ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Aliağa Petkim evinde Beşiktaş'ı 82-72 yendi. Aliağa Petkim ligde 4. galibiyetini alırken, Beşiktaş 7. kez mağlup oldu. Aliağa'da Kendrick John Ray 19 sayıyla yıldızlaştı. Günün diğer maçında ise Anadolu Efes sahasında Afyon Belediyesi'ni 86-67 yendi.
PODOLSKİ PATARA İÇİN OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ
Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı iş birliğiyle kentin tarihi ve turistik bölgelerinin futbol ile tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilki Patara Antik Kenti'nde yapıldı. Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Patara Antik Kenti'nin tanıtımı için çekimler yaptı.
GALATASARAY HDI SİGORTA AYDIN BB.'Yİ 3-1'LE GEÇTİ
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. 110 dakika süren maçın setleri 19-25, 25-23, 25-21, 25-19 bitti. Efeler Ligi 15. hafta maçında ise Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi. Setler 14- 25, 12-25, 19-25 bitti.
RYAN BABEL POZİTİF ÇIKTI!
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in coronavirüs testi pozitif çıktı. Hollanda Milli Takımı kampında 3 testi negatif çıkan Babel'in 4. testi pozitif olarak sonuçlandı. Yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı.
HAZIRLIKLAR BUGÜN START ALACAK
Cimbom Kayseri ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek. Sarı-Kırmızılılar'ın 3 günlük izni bugün bitecek.