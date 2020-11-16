PODOLSKİ PATARA İÇİN OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı iş birliğiyle kentin tarihi ve turistik bölgelerinin futbol ile tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliklerin ilki Patara Antik Kenti'nde yapıldı. Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Patara Antik Kenti'nin tanıtımı için çekimler yaptı.