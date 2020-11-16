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    • Spor
    • 16.11.2020 Gazete
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    'da Luyindama korkusu

    'da büyük şanssızlık. İlk olarak Norveç 'nda bulunan 'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sonrasında ise Kongo Milli Takımı'nda yer alan Luyindama'dan kötü haber geldi. Tecrübeli stoper sakatlık yaşadığı için milil takım kadrosundan çıkartıldı. Geçen sezon da mili takım da sakatlık yaşayan 'a geldikten sonra bir şok daha yaşatmıştı. Çünkü sakatlığı tahmin edilenden daha ciddiydi. Luyindama yeni sakatlığının da ciddi olmasından şüphe ediliyor. Galatasaray'ın yıldız 'a geldikten sonra yapılacak kontrolleri sonrası gerçek ortaya çıkacak.

    Luyindama korkusu

    Galatasaray'da büyük şanssızlık. İlk olarak Norveç 'nda bulunan Omar Elabdellaoui'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Sonrasında ise Kongo Milli Takımı'nda yer alan Luyindama'dan kötü haber geldi. Tecrübeli stoper sakatlık yaşadığı için milil takım kadrosundan çıkartıldı. Geçen sezon da mili takım da sakatlık yaşayan 'a geldikten sonra bir şok daha yaşatmıştı. Çünkü sakatlığı tahmin edilenden daha ciddiydi. Luyindama yeni sakatlığının da ciddi olmasından şüphe ediliyor. 'ın yıldız 'a geldikten sonra yapılacak kontrolleri sonrası gerçek ortaya çıkacak.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Luyindama korkusu