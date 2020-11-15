



SON MAÇTA BERABERE

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi. Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. mEv sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.

İLK MAÇ 1994'TE

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı. 22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB DÖNEMİNDE 15 MAÇ

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı. Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.