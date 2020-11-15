Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Mikael Askarov, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse."
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise karşılaşmaya, "Aykut, Ramazan, Fatih, Koray, Alpaslan, Biglia, Zeki, Jimmy Durmaz, Aatıf, Sabo, Mevlüt" 11'i ile çıktı.
GOL ATAN İSİMLER
Sarı-lacivertli ekibin gollerini 23'üncü dakikada Cisse, 40'ıncı dakikada Serhat ve 45+1'inci dakikada Kemal Ademi kaydetti. Konuk ekip Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 9'uncu dakikada Sabo, 82'nci dakikada Alpaslan ve 85'inci dakikada Sobiech attı.
Karşılaşmayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Sportif Direktör Yardımcısı Selçuk Şahin ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma takip etti.
HARUN TEKİN'İN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'in Fatih Karagümrük maçında elmacık kemiğinin kırıldı.
Mücadelenin 63'üncü dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede Harun Tekin yerde kaldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası sahadan çıkarılan 31 yaşındaki kalecinin elmacık kemiğinin kırıldığı bildirildi. Deneyimli kaleci daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.