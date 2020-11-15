

Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Harun, Serhat, Lemos, Sadık, Mikael Askarov, Luiz Gustavo, Mert Hakan, Perotti, Sinan, Ademi, Cisse."



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can ise karşılaşmaya, "Aykut, Ramazan, Fatih, Koray, Alpaslan, Biglia, Zeki, Jimmy Durmaz, Aatıf, Sabo, Mevlüt" 11'i ile çıktı.