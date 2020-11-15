Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın yakından takip edeceği ve 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbulPark'ın ev sahipliğini yapacağı Formula 1 için geri sayım başladı. Bugün saat 13.10'da start alacak yarış öncesi F1 tutkunları son gelişmeleri merak ediyor. Peki ama Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta başlayacak? Formula 1 İstanbul hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...
FORMULA 1 YARIŞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Formula 1 tutkusu İstanbulPark'ta yaşanacak. F1 pilotlarının soluksuz mücadelesinin yaşanacağı Formula 1 İstanbul GrandPrix'i ekran başından canlı olarak izlenebilecek.
İşte merak edilen soruların yanıtları:
FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak.
*Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point'ten Lance Stroll, yarın düzenlenecek yarışa ilk cepten başlayacak.
FORMULA 1 TÜRKİYE GP'DE SON ANTRENMAN SEANSI TAMAMLANDI
9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı. Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı.
Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı. Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu.
YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI
Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.
ANKETLERDE İSTANBUL PARK FIRTINASI ESTİ
Formula 1'i yakından takip eden yurt dışı medya kuruluşlarının açtığı anketlerde ise İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli ve heyecanlı geçeceği sonucu çıktı. Pilotların şikayetçi olduğu pist zemininin şartları zorlaştırması nedeniyle yarışın daha heyecanlı geçeceğini savunan Formula 1 severler, anketlerde İstanbul Park'taki yarışın çok keyifli geçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Anketlerde yüzde 80'nin üzerinde bir sonuçla İstanbul Park desteklendi.
F1 İSTANBUL YARIŞI HANGİ KANALDA?
Intercity İstanbul Park'ta koşulacak yarışta ilk yayın 13 Kasım Cuma Günü olacak. Saat 11.00'de başlayacak 1. Antrenman Turları canlı olacak TV+'ta olacak. Aynı gün 15.00'te 2. Antrenman Turları da yine canlı yayınlanacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü 13.10'da TV+'tan ve S Sport'dan naklen yayınlanacak.