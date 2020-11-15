



YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI

Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi. Max Verstappen, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel ise İstanbul Park'ta kaygan bir zemin olmasına zeminin yarışa kadar oturacağını ve çok keyifli bir yarış geçeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.