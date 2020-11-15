Galatasaraylı Marcao'ya Roma 13 milyon Euro teklif etmişti. Teklifi reddeden Sarı-Kırmızılılar hiç de pişman değil. Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao'yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve Marcao kalitesinde bir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.
YENİ TEKLİF BEKLENİYOR
İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya Ocak ayında resmi teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut yönetim göreve devam ederse Brezilyalı stoper için 15 milyon Euro istenecek.
FATİH TERİM'İN BANKOLARINDAN
Cimbom'da 850 bin Euro garanti ücrete oynayan Marcao bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı maçların tamamında ilk 11'de görev yaptı. Yıldız oyuncu Fatih Terim'in bankoları arasında yer alıyor.