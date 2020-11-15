Formula 1 İstanbul hangi kanalda yayınlanıyor? Formula 1 Türkiye Grand Prix'e saatler kaldı. Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1, 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de yapılacak. Hazırlıkları tamamlanan Formula 1 bu yıl seyircisiz gerçekleştirilecek. Formula 1 Türkiye Grand Prix'in seyircisiz yapılacak olması, yarışseverlerin Formula 1 Türkiye Grand Prix'in yayının nasıl olacağını merak etmesine neden oldu. Sporseverler yayının şifreli olup olmadığını, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Merak edilen ve araştırılan sorulara cevap yayıncı kuruluştan geldi. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta? Formula 1 şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Formula 1 frekans bilgileri...
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Bugün yapılacak Formula 1 organizasyonu S Sport kanalından canlı yayınlarla izleyenlere ulaştırılacak.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!
Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
FORMULA 1 SIRALAMA NASIL?
1- Stroll
2-Verstappen
3-Perez
4-Albon
5-Ricciardo
6-Hamilton
7-Ocon
8-Raikkonen
9-Bottas
10-Giovinazzi
YAĞMUR DAMGA VURDU
Sıralama turlarına birçok takımın geçiş lastikleri ile çıktığı görüldü. Yarışın başlamasıyla yağmur etkisini arttırdı. Pilotlar yağmurun etkisiyle zor anlar yaşarken, takımlardan bazıları full yağmur lastiğine geçmeyi tercih etti. Yağmurun şiddeti artınca ilk sektörün bitimine 6 dakika 56 saniye kala kırmızı bayraklar sallandı ve sektöre ara verildi.
Yağmurun etkisi geçince ilk sektöre kaldığı yerden devam edildi. Sektörün en hızlı turunu 1:57.485 ile Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen elde etti. Sektörün sonunda elenen isimler Kevin Magnussen (Haas F1 Team), Daniil Kvyat (Honda), George Russell (Williams Racing), Romain Grosjean (Haas F1 Team) ve Nicholas Latifi (Williams Racing) oldu. Latifi pist dışında zemine saplanınca kırmızı bayraklar bir kez daha sallandı ve Kanadalı pilot pite gidemeden sıralama turlarına veda etti.
İlk sektörde en yakın rakibine 2 saniyelik fark atan Hollandalı pilot Verstappen, ikinci sektörün de en hızlı ismi oldu. Red Bull pilotu bu bölümde 1:50.293'lük derece elde etti ve yine ilk sektörde olduğu gibi takım arkadaşı Alex Albon'a 2 saniyelik fark attı. İkinci sektörün sonunda elenen isimler ise Pierre Gasly (Honda), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren F1 Team), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Lando Norris (McLaren F1 Team) oldu.
KANADALI POLE POZİSYONUNU ALDI
Sıralama turlarında üçüncü sektör büyük çekişmeye sahne oldu. BWT Racing Point F1 takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll 1:47.765'lik dereceyle pole pozisyonunun sahibi olmayı başardı. 1:48.055 ile Max Verspatten yarışa ikinci sırada başlayacak isim olurken, BWT Racing Point F1 takımının diğer pilotu Sergio Perez ise 1:49.321'lik süre ile İstanbul'daki yarışa üçüncü sırada başlamaya hak kazandı.
PİLOTLAR PİSTTEN ŞİKAYETÇİ
Büyük yarış öncesi pilotlar bugün antrenman için piste çıktı. Antrenman turları bugün atıldı ama tepkiler de geldi. Formula 1 yarışçıları, antrenman için asfalta çıktı ama asfaltı beğenmedi.
Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç yol tutuşu yok. Şoke edici." ifadelerini kullandı. Bir diğer dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Daniil Kvyat asfalt ile ilgili yaptığı açıklamada, "Buzun üstünde daha kolay yol tutuşu yakalardım." diyerek tepkisini şikayetini dile getirdi.
FORMULA 1 TÜRKİYE TAKVİMİ VE PROGRAMI
15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım'da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Antrenman 1 ve saat 15.00'te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.
14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00'de Antrenman 3 ve saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da ise F1 Türkiye GP'si Serhan Acar'ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport'ta izlenebilecek.