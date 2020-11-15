Fenerbahöe'de Max Kruse paniği yaşanıyor. FIFA'nın Siyah-Beyazlı kulüpten 2 ay maaşını alamayan Victor Ruiz konusunda Beşiktaş'ı suçlu bulması Fenerbahçe'nin gözünü korkuttu. Fenerbahçe kurmayları Ruiz ve Kruse dosyalarının benzerliği nedeniyle durumun ciddiyetinin farkında. Siyah-beyazlıların İspanyol stopere ödeme yapmak zorunda kalmasının ardından sarı-lacivertlilerin Ruiz dosyasını talep ettiği bildilidi.

Fenerbahçe kulübünün avukatları Ruiz dosyasını inceleyerek savunmalarının buna göre şekillendircek. Kruse Fenerbahçe aleyhine 7.5 milyon Euro'luk dava açmıştı. Fenerbahçe'nin ise Alman futbolcu aleyhine 18 milyon Euro'luk karşı davası bulunuyor.