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    • Spor
    • 15.11.2020 Gazete
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    ’de paniği

    Fenerbahöe'de paniği yaşanıyor. 'nın Siyah-Beyazlı kulüpten 2 ay maaşını alamayan konusunda 'ı suçlu bulması 'nin gözünü korkuttu. Fenerbahçe kurmayları Ruiz ve Kruse dosyalarının benzerliği nedeniyle durumun ciddiyetinin farkında. stopere ödeme yapmak zorunda kalmasının ardından sarı-lacivertlilerin Ruiz dosyasını talep ettiği bildilidi.

    Fenerbahçe’de Kruse paniği

    Fenerbahöe'de Max Kruse paniği yaşanıyor. 'nın Siyah-Beyazlı kulüpten 2 ay maaşını alamayan Victor Ruiz konusunda 'ı suçlu bulması Fenerbahçe'nin gözünü korkuttu. kurmayları Ruiz ve Kruse dosyalarının benzerliği nedeniyle durumun ciddiyetinin farkında. Siyah-beyazlıların İspanyol stopere ödeme yapmak zorunda kalmasının ardından sarı-lacivertlilerin Ruiz dosyasını talep ettiği bildilidi.

    Fenerbahçe kulübünün avukatları Ruiz dosyasını inceleyerek savunmalarının buna göre şekillendircek. Kruse Fenerbahçe aleyhine 7.5 milyon Euro'luk dava açmıştı. Fenerbahçe'nin ise Alman futbolcu aleyhine 18 milyon Euro'luk karşı davası bulunuyor.

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