Beşiktaş'ta büyük kriz. Milli arada Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın dertli mi dertli. 8 oyuncusu virüslü çıkan Kartal'ın zorlu Medipol Başakşehir maçına çıkartacağı 11 merakla bekleniyor.
CEZALI VE SAKATLAR DA CABASI
Başakşehir maçı öncesi kaleci Ersin cezalı. Hazır olmayan N'Koudou ile Gökhan Töre ve sakat olan Weinton'a, Covid-19'lu futbolcular da eklendiğinde 18 futbolcu kalıyor.
TEK SAĞLAM STOPER MONTERO
Sağlam tek stoperi Montero kalan Sergen Yalçın, genç futbolcu Erdoğan Kaya veya orta sahadan Josef-Atiba ikilisinden birini stopere çekecek. Defansta gençler de sayılırsa sadece 3 isim var.
UMUDU NEGATİFE DÖNMELERİ
Beşiktaş'ın tek umudu ise Pazartesi günü test sonuçları pozitif açıklanan 3 oyuncunun yeni testlerinin negatif çıkması ve maça yetişmeleri. Aksi durumda büyük sıkıntı yaşanacak.
JOKER JOSEF DE SOUZA
Beşiktaş'ta savunma hattının çökmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın takım içerisinden alternatifler üretmeye bakıyor. Başakşehir maçında Siyah-Beyazlıların stoper bölgesinde Montero ile birlikte Josef'in oynaması bekleniyor. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geçmişte zaman zaman bu mevkide oynadığı olmuştu.