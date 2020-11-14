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    • Spor
    • 14.11.2020 Gazete
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    ’ın hocası maçını erken gol ile çözmek istiyor

    ile kritik bir maça çıkacak olan ’da erken gol ile rakibinin gardını düşürmeyi planlıyor . Ay-Yıldızlılar’da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor.

    İşi erken bitirecek

    UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Ülker Stadı'nda Rusya ile kritik bir maça çıkacak A Milli Takımımız hem B Ligi Grup 3'te bir alt lige düşmemek hem de zirve iddiasını sürdürmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Rusya maçında tüm planlarını erken gol üzerine yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibi karşısında erken gol bulup sonuca gitmenin planlarını yapıyor... Ay-Yıldızlılar'da futbolcular da tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

    VE ORKUN KADRODAN ÇIKARILDI
    A ımız'da sakatlıkları bulunan Mert Çetin ile Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. İki futbolcu ve maçlarında yok

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    Haberler Spor Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş Rusya maçını erken gol ile çözmek istiyor