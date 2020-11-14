UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Ülker Stadı'nda Rusya ile kritik bir maça çıkacak A Milli Takımımız hem B Ligi Grup 3'te bir alt lige düşmemek hem de zirve iddiasını sürdürmek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Rusya maçında tüm planlarını erken gol üzerine yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibi karşısında erken gol bulup sonuca gitmenin planlarını yapıyor... Ay-Yıldızlılar'da futbolcular da tüm hesaplarını 3 puan üzerine yapıyor.

MERT ÇETİN VE ORKUN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takımımız'da sakatlıkları bulunan Mert Çetin ile Orkun Kökçü kadrodan çıkarıldı. İki futbolcu Rusya ve Macaristan maçlarında yok