Galatasaray, bir futbolcusunun ülkesinin milli takım kampında yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu ismin Norveç Milli Takım kampında bulunan Omar Elabdellaoui olduğu futbol federasyonu tarafından paylaşıldı. Açıklamada, "Test sonucu pozitif çıkan Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. Aslan'da Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu, Linnes, Luyindama, Etebo, Feghouli ve Babel de milli takım kampında bulunuyor.