Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    Cimbom’da şoku!

    , bir cusunun ülkesinin kampında yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu ismin Norveç Milli Takım kampında bulunan olduğu futbol federasyonu tarafından paylaşıldı. Açıklamada, "Test sonucu pozitif çıkan Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş sı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

    Cimbom’da Omar şoku!
    Galatasaray, bir cusunun ülkesinin kampında yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu ismin Norveç Milli Takım kampında bulunan Omar Elabdellaoui olduğu futbol federasyonu tarafından paylaşıldı. Açıklamada, "Test sonucu pozitif çıkan Elabdellaoui dün gece semptomları hissetti. Baş ağrısı, hafif bir öksürük ve uyuşukluk var. Takımdan ayrı bir şekilde bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. Aslan'da , Kerem Aktürkoğlu, Linnes, Luyindama, Etebo, Feghouli ve Babel de milli takım kampında bulunuyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Cimbom’da Omar Elabdellaoui şoku!