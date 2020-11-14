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    • 14.11.2020 13:01
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    • 14.11.2020 13:01
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    SON DAKİKA: 'de korona şoku: 14 sporcu ve 4 personelin testi pozitif

    Son dakika haberine göre, Takımı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 14 sporcu ve 4 personelin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

    AA
    Fenerbahçe'de Kovid-19 şoku

    Öznur Kablo Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir." denildi.

    A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

    Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe'de korona şoku: 14 sporcu ve 4 personelin testi pozitif