Formula 1 canlı izle seçeneği yarışların başlamasıyla birlikte çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Türkiye'ye dönüş yapan Formula 1 organizasyonu heyecanı başladı. Türkiye'de bulunan binlerce Formula 1 takipçisi yarışları naklen takip etmek istiyor. Seyircisiz yapılacak organizasyon canlı yayınlarla takip edilebilecek. Peki, S Sports Formula 1 canlı yayın nasıl izlenir? S Sports frekans bilgileri ve ayarları
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak Formula 1 organizasyonu S Sport kanalından canlı yayınlarla izleyenlere ulaştırılacak.
FORMULA 1 ANTRENMAN SIRALAMA SAATLERİ
13 Kasım Cuma 1. antrenman 11:00 - 12:30 S Sport
13 Kasım Cuma 2. antrenman 15:00 - 16:30 S Sport
14 Kasım Cumartesi 3. antrenman 12:00 - 13:00 S Sport
14 Kasım Cumartesi Sıralama seansı 15:00 - 16:00 S Sport
15 Kasım Pazar Yarış 13:10 S Sport
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!
Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
İSTANBUL'UN EN BAŞARILI İSMİ MASSA
İlki 2005 yılında yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde geride kalan 7 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu. Motor sporlarının en prestijli yarışlarından Formula 1'de 2005-2011 yıllarında İstanbul'da düzenlenen yarışlara adeta ambargo koyan eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl birincilik kürsüsüne çıktı. Türkiye'de Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel birer kez damalı bayrağı birinci sırada gördü.
İLK YARIŞI RAİKKONEN KAZANDI
İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı. O dönem McLaren Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.
SON KAZANAN VETTEL
Intercity İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen son yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı. O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.