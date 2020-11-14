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    • 14.11.2020 17:28
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    'nin İsveçli cusu : ", koronavirüse karşı çok iyi önlemler alıyor"

    ekiplerinden 'nin İsveçli savunma oyuncusu , 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik çok iyi önlemler aldığını söyledi.

    AA



    UEFA Uluslar C Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan ve Fransa ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı'nın Stockholm'de gerçekleştirdiği kampta bulunan Johansson, basına açıklamalarda bulundu.

    "TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"
    Sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımından Gençlerbirliği'ne transfer olan Johansson, "Türkiye'de olmaktan mutluyum. Türkçe zor dil olmasına rağmen Türkçe öğrenmeye gayret ediyorum. Türk futboluna da alışmada zorluk çekmedim zira Türk futbolu Yunan futboluna benziyor." ifadelerini kullandı.



    "TÜRKİYE ÇOK İYİ ÖNLEMLER ALIYOR"
    Türkiye'de salgına karşı alınan önlemlere değinen Johansson, "Türkiye, Kovid-19'a karşı çok iyi önlemler alıyor. Türkiye'de maske takılması mecburi. Saat 22.00'den sonra bütün alışveriş merkezleri ve restoranlar kapanıyor. Türkiye'nin insanları salgına karşı korumak için her türlü önlemi çok iyi aldığını gözlemliyorum." dedi.



    "HAKEMİN KARARI DOĞRUYDU"
    Ligde Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart hakkında da konuşan Johansson, "Kartı pozisyon gereği gördüm. Hakemin kararı doğruydu." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Spor Gençlerbirliği'nin İsveçli futbolcusu Mattias Johansson: "Türkiye, koronavirüse karşı çok iyi önlemler alıyor"